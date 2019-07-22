مقتل 20 شخصًا بقصف جوي على إدلب.. ومبعوث البابا للأسد: نشعر بقلق عميق (فيديو)

قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات إثر ضربات جوية على سوق شعبي وأحياء سكنية بمدينة ”معرة النعمان“ الخاضعة لسيطرة المعارضة في غرب سوريا، يوم الاثنين، وفق منقذين وشهود عيان.

وقالت المصادر إن ”الغارات التي يُعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب بجنوب البلاد“.

وقال عبدالرحمن الياسر – وهو رجل إنقاذ من فريق الدفاع المدني في إدلب يبحث عن جثث ضحايا تحت الأنقاض – ”جثث العالم في الأرض. الله ينتقم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار على جرائمهما“.

وفي السياق، قال متحدث باسم الفاتيكان، إن مبعوثًا للبابا فرنسيس أبلغ الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال اجتماع يوم الاثنين، بمخاوف البابا إزاء الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وسلّم الكاردينال بيتر كودو أبيا توركسون، الأسد رسالة عبر فيها البابا عن ”قلق عميق“ إزاء الوضع في سوريا خاصة السكان المدنيين في محافظة إدلب.

وإدلب هي آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة في سوريا، وما زالت تحت سيطرة مسلحين معظمهم من الإسلاميين المتشددين، ويتعرضون لضغط متزايد من القوات السورية وحلفائها.