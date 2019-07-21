الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ”مصياف“ بحماة

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ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت اليوم الأحد لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة. مراسل الأخبار :الأصوات التي سمعت في مصياف ناجمة عن سقوط قذائف بريف حماة الغربي تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون – سورية‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠١٩ بالتزامن مع ذلك، قالت إذاعة ”شام إف إم“ السورية…