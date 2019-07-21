الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ”مصياف“ بحماة

ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت اليوم الأحد لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة.
مراسل الأخبار :الأصوات التي سمعت في مصياف ناجمة عن سقوط قذائف بريف حماة الغربي
تم النشر بواسطة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون – سورية في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠١٩
بالتزامن مع ذلك، قالت إذاعة ”شام إف إم“ السورية إن مجموعات مسلحة استهدفت بلدات ”الرصيف“ و“العزيزية“ و“تمانعة الغاب“ بريف حماة الشمالي الغربي بعدد من قذائف الهاون فيما ردت قوات الجيش على مصادر الإطلاق.
وأضافت عبر ”تويتر“ أن أصوات انفجارات ضخمة تسمع في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، موضحة أنها ناجمة عن استهدف المجموعات المسلحة الجهة الشمالية للمدينة بعدد من القذائف الصاروخية اقتصرت الأضرار على المادية.