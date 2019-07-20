وفد رفيع من حماس يزور إيران

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن وفدًا من قيادة الحركة سيصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية ”طهران“ في زيارة ستستمر عدة أيام.

وأوضح هنية من غزة في حديث مباشر عبر الفيديو مع مجموعة من الصحافيين الأتراك في إسطنبول، أن الوفد سيكون كبيرًا، وأن الحركة تتطلع إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة.

وكانت مصادر من الحركة أكدت أن وفدًا برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس سيصل الأحد على رأس وفد من الحركة لعقد لقاءات في طهران.

وتأتي هذه الزيارة وسط موجة الاستفزازات والتصعيد الذي تقوم به إيران في المنطقة.

من جهة أخرى تحدث هنية عن احتمال عودة علاقات الحركة مع سوريا.

وأوضح هنية أن ”حركة حماس خرجت من سوريا على قاعدتها المعروفة، أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول“، مشددًا أن ذلك القرار ”كان صحيحًا حينها“.

وأكد هنية على أن ملف عودة العلاقات مع سوريا مطروح على طاولة كافة المؤسسات الشورية.

وقال: “ لم نتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقًا، ولن نتدخل في أي مرحلة قادمة ونتمنى عودة سوريا القوية واستعادة عافيتها“.