”السلطة“ تدعو الفلسطينيين المغتربين لزيارة وطنهم وحمل هم قضيتهم

دعا مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، نبيل شعث، اليوم الجمعة، المغتربين الفلسطينيين إلى زيارة وطنهم.

وأكد شعث على ”أهمية زيارات فلسطيني الشتات لوطنهم الأم فلسطين، واطلاعهم على الأوضاع فيها والتعرف على تاريخها وتراثها وحضاراتها وما تعانيه نتيجة الاحتلال الإسرائيلي“.

وقال في تصريح له نشرته وكالة ”وفا“، على هامش لقائه وفدًا من الشباب المغتربين، إنّ ”المغتربين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ويساهمون في نضاله الموحد بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي والوحيد، من أجل حقوقه الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة“.

ودعا المسؤول الفلسطيني المغتربين ”إلى المزيد من العطاء والعمل لخدمة القضية الفلسطينية، ونقل صورة الواقع في فلسطين إلى الراي العام الدولي“، مشددًا على ”أهمية الدور الذي يقع على عاتق فلسطيني الشتات في نقل الراوية الفلسطينية“.

وقال إنّ ”دائرة شؤون المغتربين تتطلع إلى المزيد من العمل والتعاون مع الجاليات الفلسطينية في العالم لتنظيم وترتيب عمل هذه الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، لتفعيل دورها الوطني في خدمة فلسطين وقضيتها الوطنية لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما تتعرض له من مؤامرات تهدف لتصفيتها“.

وأكد أن الدائرة تسعى إلى توثيق الروابط بين الجاليات الفلسطينية واتحاداتها وأطرها وبين الوطن الأم وقضيته ومؤسساته، بقيادة المنظمة، وتطوير العلاقات بما يخدم الجاليات في بلدان إقامتها، ويوظف طاقاتها وإمكانياتها لفائدة النضال الوطني الفلسطيني.