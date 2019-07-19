الخارجية الفلسطينية تنتقد مبعوث ترامب بعد قوله إن ”الإسرائيليين ضحية“

هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، غرور جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وقالت إن تغوله على حقوق الفلسطينيين أوصله إلى مرحلة توزيع صكوك غفران على المسؤولين الإسرائيليين للتغطية على انتهاكاتهم وجرائمهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“ أن ”أقوال ومواقف غرينبلات التي أدلى بها خلال مقابلته على شبكة (Pbs)، تعتبر إمعانا أمريكيًا رسميًا في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافًا بعقول القادة الدوليين، خاصة عندما يقول إن إسرائيل هي ضحية ولم ترتكب اي أخطاء وإن الضفة الغربية ليست محتلة“.

وشددت الوزارة على أن ”مفهوم“ الواقعية الذي يروج له غرينبلات دفعه لتحويل إسرائيل بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في إسرائيل بإنكار وجود الاحتلال (والضفة الغربية أرض متنازع عليها)، ودفعه أيضًا لتكرار رغبته في تسمية المستعمرات ”بالأحياء والمدن الإسرائيلية“، متوهمًا أن ”الواقعية“ تفترض تسليم الشعب الفلسطيني واستسلامه لأفكار وروايات غرينبلات وحكام تل أبيب، وتبنيها دون نقاش“.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن غرينبلات تمادى في الاستهتار بعقولنا حين يعود في تلك المقابلة المشؤومة للحديث عما تسمى خطة سلام أمريكية متفاخرًا أن إدارته لا تستخدم عبارة حل الدولتين، ومدافعًا أيضًا عن قرارات ترامب المشؤومة بخصوص قضية القدس واللاجئين والأونروا.

وتساءلت الخارجية:“بعد أقوال غرينبلات ماذا بقي في خطته المزعومة ليعرضه على الشعب الفلسطيني؟ أم أن لديه الكثير ليقدمه في تلك الخطة لصالح الاحتلال والاستيطان؟“.

وأكدت الوزارة أن ”غرينبلات وفريق ترامب المتصهين يتصرف وكأنه لا يوجد مجتمع دولي، فكما ينكر وجود الاحتلال ينكر أيضًا كل ما يتعلق بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ولسان حاله يؤكد أنه يتفاوض مع نتنياهو أو مع فريقه وهم ليسوا بحاجة للشريك الفلسطيني، وكأن المطلوب من هذا الشريك التسليم بالمواقف والأحكام المسبقة التي يسقطها غرينبلات وأمثاله عليه:.

وشددت على أن“شعبنا قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وأنه باقٍ في أرض وطنه ومتمسكًا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ“.