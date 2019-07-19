العراق.. قصف مقر للحشد الشعبي يضم عناصر من حزب الله والحرس الثوري

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، ظهر اليوم الجمعة، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي بقصف بواسطة طائرة مسيرة، فيما ذكر زعيم قبلي أن المعسكر يضم صواريخ باليستية وصلت من إيران مؤخرًا، فضلًا عن عناصر من حزب الله والحرس الثوري.

وذكرت الخلية، في بيان مقتضب، أن ”معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع إلى اللواء 16، الحشد الشعبي، تعرض في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، والساعة الثانية وعشرين دقيقة (فجر يوم الجمعة)، إلى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، أدى إلى جرح اثنين“.

لكن تقارير محلية أفادت بسقوط قتلى في الحادثة.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، ثائر البياتي، أن“القصف استهدف منشآت حيوية في المعسكر، وأدى إلى مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري“، مبينًا أن ”القصف تم بعد عمليات مراقبة سابقة“.

وأضاف البياتي، وهو زعيم قبلي معروف، في تصريح صحفي أن ”المعسكر كان يضم صواريخ باليستية تم نقلها من إيران مؤخرًا، فضلًا عن عناصر من حزب الله والحرس الثوري“.

لكن لم يصدر بيان من الحشد الشعبي حتى الآن عن الواقعة.

وتكررت خلال الأشهر الماضية قصف مقار أو فصائل تابعة للحشد الشعبي، خاصة على الحدود السورية، فيما يتهم الحشد في الغالب القوات الأميركية بتنفيذ تلك الهجمات.