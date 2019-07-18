أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان‎

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أربعة شخصيات عراقية على لائحة العقوبات، بتهم ارتكاب الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر بيان صدر عن الخزانة أن العقوبات الجديدة شملت كلًا من قائد ميليشيا ”بابليون“ المسيحية، ريان الكلداني، وقائد اللواء 30 في الحشد الشعبي، وعد القدو.

وينشط هذان الفصيلان في منطقة سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية، لكن المسيحيين يقولون إنهم مضطهدون من تلك الميليشيات، التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم مثل برطلة وبعشيقة.

كما ضمت القائمة الجديدة النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري (أبو مازن) بتهم الفساد، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ”الهارب“ إلى كردستان إثر اتهامه بالفساد المالي، وتمت إقالته من البرلمان العراقي.

وبحسب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، فإن ”الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد“.

وأضاف: ”سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم من الثقة العامة، لتصفيف جيوبهم وتخزين السلطة على حساب مواطنيهم“.