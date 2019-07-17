إشتية: بغداد تعهدت بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقًا مساوية لحقوق العراقيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن من أهم نتائج زيارته والوفد الوزاري ورجال الأعمال إلى العراق الشقيق، تعهدهم بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقًا مساوية لحقوق العراقيين، والعمل على تحسين أوضاعهم.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم، في رام الله: ”اخواننا الفلسطينيون في العراق والذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف لاجئ، سينالون معاملة العراقي وسوف يحصلون على كامل حقوقهم“.

وأوضح إشتية أن الجانبين اتفقا على تأسيس شركات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام من البلدين، وأن القادة العراقيين أكدوا أن بلدهم سيفي بكامل التزاماته المالية تجاه السلطة الفلسطينية، كما تعهدت في جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الاجتماعات الثنائية بين البلدين تناولت عدة قضايا، أهمها الاستيراد والتصدير والاستثمار والزراعة والطاقة، وفتح بنوك فلسطينية في العراق، واستيراد البترول.

وقال إشتية، إن رئيس الوزراء العراقي أكد أن مؤسسات ووزارات وأسواق العراق مفتوحة لكل ما هو فلسطيني، وإنه سيقوم بتأسيس شركات بين القطاعين الفلسطيني والعراقي، إضافة إلى تبادل التعاون المشترك مع الوزارات العراقية مع وجود لجنة من الطرفين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.