عباس يدعو لبنان للحوار العاجل بدلًا من التصعيد لحل أزمة المخيمات الفلسطينية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، القيادة اللبنانية إلى الحوار العاجل من أجل حل عدد من القضايا العالقة بدلًا من التصعيد وتعقيد الإجراءات الحكومية بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وقال عباس في تصريح نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، ”إننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت، وسيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين“.

وأكد عبّاس أن ”الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها“.

وتابع الرئيس الفلسطيني ”سنناقش الوضع القائم الآن في لبنان، والذي يأتي عقب الظروف التي مررنا بها هناك، والتي كانت ممتازة كقضية صابر مراد وغيرها التي انعكست ايجابًا على علاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في لبنان“.

وتعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان، حالة احتجاجات عارمة منذ أيام، رفضًا لقرارات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وتزامنًا مع الاحتجاجات، أكدت وزارة العمل اللبنانية في بيان لها يوم الإثنين، أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية.

وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة.

ولفت البيان إلى أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية.