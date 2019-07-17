حركة فتح: ”حماس“ تناور في إنهاء الانقسام بأوامر من الإخوان

قال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تتلقى تعليمات من جماعة الإخوان بشكل مباشر من أجل عدم إنهاء ملف الانقسام.

وأضاف محيسن، في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”مصر تبذل جهودًا لإنهاء ملف الانقسام، لكن حركة حماس تناور وتماطل في ذلك، وغير جادة في هذا الموضوع“.

من جهته، أشار قيس أبو ليلى، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عدم وجود ”تقدم في هذا الملف، بغض النظر عن الأجواء الإيجابية“، متحدثًا في الوقت نفسه عن ضرورة ”استثمار الأجواء الإيجابية من أجل فتح الطريق الذي توقفت عنده جهود المصالحة“.

وتابع أن ”الأمر يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا ينطلق من الظروف الملحة الجديدة والمواجهة الفلسطينية الموحدة لصفقة القرن ومشروع إسرائيل الكبرى من أجل البناء عليها، لتكوين استراتيجية متفق عليها، وإنجاز ملفات إنهاء الانقسام، والتقدم لمصالحة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني“.

وشدد، في تصريح نقلته صحيفة ”دنيا الوطن“، على أن جهود المصالحة الجديدة يجب أن تأتي في سياق جديد، وإطار يأخذ بعين الاعتبار أن هناك إجماعًا فلسطينيًا شاملًا حول مجابهة (صفقة القرن) ينبغي البناء عليه نحو التقدم لمربع الوحدة.