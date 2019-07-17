اتفاق بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان (فيديو)

وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي اليوم الأربعاء، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال السودان إلى الديمقراطية.
لحظة التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين #المجلس_العسكري في #السودان وتحالف المعارضة#إرم_نيوز #الخرطوم #SUDAN pic.twitter.com/IkxO0f0DDb
— إرم نيوز (@EremNews) July 17, 2019
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان، بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وقال إبراهيم الأمين وهو قيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض خلال مراسم التوقيع ”نحن نريد وطنًا مستقرًّا لأننا عانينا الكثير“.
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن السودان بحاجة للتغلب على الفقر، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها يوم الجمعة.