مقتل 12 على الأقل في هجمات جوية سورية على سوق

قال رجال إنقاذ وسكان إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات الثلاثاء في ضربات جوية يعتقد أن القوات الجوية السورية شنتها على سوق شعبية في قرية بشمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه قوات المعارضة.

وأضافوا أن قنابل، ذكر مراقبون أن طائرات سورية أسقطتها على قرية معرشورين في جنوب محافظة إدلب، خلفت قتلى ودمارا وعشرات الجرحى في شارع رئيسي بسوق القرية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفترض أنها جثث متفحمة ملقاة على الأرض بينما كان رجال الإنقاذ يعالجون أشخاصا أصيبوا بحروق خطيرة.

وقالت جماعات حقوقية ورجال إنقاذ إن مئات المدنيين قتلوا منذ بدء هجوم بقيادة روسية على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين.

وتنفي وزارة الدفاع الروسية استهداف المدنيين، وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الجيش شن الثلاثاء هجمات على متشددين من تنظيم القاعدة قرب معرشورين ودمر قواعدهم وقتل عشرات ”الإرهابيين“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في أحدث تقرير له إن التحالف الروسي السوري استهدف 31 منشأة للدفاع المدني و37 مركزا طبيا و81 مدرسة خلال 11 أسبوعا من القصف المتواصل.

وأضاف أن 606 مدنيين لقوا حتفهم من بينهم 157 طفلا.