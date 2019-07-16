العراق يعيد تشغيل ميناء البصرة النفطي

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة الحالة التشغيلية لميناء البصرة النفطي بعد اندلاع حريق في أحد طوابق سكن العاملين بالميناء.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إنه ”في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم 16/07/2019 حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة النفطي وتمت السيطرة على الحادث“.

وأكدت الشركة على أنه ”تم إخلاء البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعًا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة جدًا لأربعة من أفراد الطاقم، وأنه أعيدت الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل، ولا توجد توقفات في الأرصفة التصديرية والمنصات العائمة“.

وكان تماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق هائل بميناء البصرة النفطي جنوبي العراق، فجر الثلاثاء، دون أن يخلف خسائر بشرية، وفق مصدر أمني لـ“ارم نيوز“.

وميناء البصرة مخصص لتصدير النفط، ويعد من أهم نقاط تصدير النفط العراقي على مياه الخليج العربي، وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطيان.