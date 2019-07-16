احتجاجًا على قانون العمل.. احتجاجات عارمة في المخيمات الفلسطينية بلبنان

توسعت دائرة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الثلاثاء، لتمتد إلى مخيمي ”عين الحلوة“ و“المية ومية“ في صيدا، بعد أن شهدت مخيمات أخرى احتجاجات عنيفة يوم أمس رفضًا لقرارات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شبانًا من مخيمي منطقة صيدا أغلقوا منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم مداخل المخيمين بالإطارات المشتعلة، كما تم إقفال المؤسسات داخل المخيمين اعتراضًا على القرار.

وفي الاثناء قرّرت المخيمات في بيروت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة تقرَّر إجراؤها اليوم.

قرار منع اللاجئين من العمل

وأقدم محتجون أمس الاثنين على غلق طرقات في مخيمات ”البص“ و“برج البراجنة“، وإشعال الإطارات في مخيم ”الرشيدية“ اعتراضًا على قرار وزارة العمل منع اللاجئين من العمل.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية عقب تأكيد وزارة العمل اللبنانية في بيان لها أمس الاثنين أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية.

وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة. ولفت البيان إلى أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية.

وكان وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان التقى أمس سفير فلسطين واتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي إجراء بحقهم.

وقال أبو سليمان إن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني، مضيفًا: ”رصدنا مخالفات بحق عمال فلسطينيين واتخذنا بحقهم إجراءات كما فعلنا مع غيرهم من العمال“.

ويمنع القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى فرض شروط للحصول على إجازة عمل.