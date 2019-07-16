استشهاد أسير فلسطيني في العزل الانفرادي بسجون الاحتلال

استشهد الأسير الفلسطيني نصار طقاطقة، اليوم الثلاثاء، في العزل الانفرادي بسجن ”نيتسان“ الإسرائيلي في الرملة، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وقال قدري أبوبكري رئيس الهيئة، في تصريح نقلته وكالة ”وفا“، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن ”الجلمة“ للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في ”نيتسان“، واستشهد هناك“.

من جهته، قال عضو إقليم حركة ”فتح“ في بيت لحم جواد ثوابتة، إن ”قوات الاحتلال أعادت طقاطقة مكبل الأيدي إلى منزل ذويه قبل نحو أسبوعين، لتفتيشه، وأوسعته ضربًا، قبل أن تعيده إلى السجن مرة أخرى“.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2759 فلسطينيًا وفلسطينية من الأراضي المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2019، وحتّى 30 حزيران/ يونيو، من بينهم 446 طفلاً، و76 امرأة.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، ضمن ورقة حقائق أصدرتها يوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 30 يونيو 2019 بلغ نحو 5500 منهم(43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 220 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 أسير.