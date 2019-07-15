5 قتلى على الأقل بهجوم انتحاري في بغداد

المصدر: ا ف ب

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب حسينية للشيعة في جنوب غرب بغداد، بحسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغداد، ”إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح“ في الاعتداء.

من جهته، ذكر ضابط في الشرطة العراقية، ”أن انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية أبو الفضل العباس في حي التراث“، في جنوب غرب العاصمة، تزامنًا مع إقامة مجلس عزاء.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم داعش، الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكنّ المتشددين ما زالت لديهم خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصًا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.