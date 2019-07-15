البرهان يبحث مع المبعوث الأمريكي للسودان اتفاق تشكيل حكومة انتقالية مدنية

بحث رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، تطورات المباحثات الجارية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، للتوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فقد وصف المبعوث الأمريكي لقاءه بالبرهان بـ“الجيد والمثمر“، معربًا عن ”تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل“.

وكشف المبعوث الأمريكي، بأنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ”مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية“.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين الدبلوماسي دونالد بوث، مبعوثًا خاصًا إلى السودان.

وأرجأت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ في السودان، إلى الثلاثاء، لقاء تفاوضيًا كان مقررًا، الأحد، مع المجلس العسكري الانتقالي.

ويعاني السودان من عدم استقرار أمني متفاقم، في ظل خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول مسودة وثيقة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، تتوسط فيه الوساطة الأفريقية المشتركة (الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا).

والسبت، أعلنت قوى التغيير، أن لديها ملاحظات عديدة على المسودة، وأنها تخضعها للدراسة بين مكوناتها.

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أعلن الجمعة، أن الطرفين توصلا إلى ”اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية“.

وأضاف أنهما اتفقا على الاجتماع، السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري، لكن الاجتماع تأجل إلى الأحد، ثم الثلاثاء، بطلب من قوى التغيير.