”حماس“ تتبرأ من تصريحات أحد قادتها حول استهداف ”اليهود“

تبرأت حركة حماس، اليوم الإثنين، من تصريحات أحد قادتها، هدد فيها باستهداف اليهود، وبتوزيع أحزمة ناسفة على متظاهري مسيرات العودة.

وقالت حماس في بيان: ”توقفت قيادة الحركة عند التصريحات التي وردت في الخطاب الجماهيري لعضو المكتب السياسي الأخ المجاهد فتحي حمّاد (..) وهذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية“.

وأضاف البيان أن ”سياسة الحركة المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعًا مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين“.

وتابعت حماس: ”سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهودًا آمنين في أماكن عبادتهم“.

وكان خطاب القيادي حمّاد، يوم الجمعة الماضي (12 يوليو/تموز الجاري)، أمام المحتشدين في مسيرات العودة، قد أثار الكثير من ردود الأفعال المنددة بمضمونه، الذي هدد فيه بـ ”قطع رقاب اليهود“.

وقال حماد: ”ليسمع الوسطاء وليسمع العدو الصهيوني.. سأموت وأنا عزيز (..) سأموت وأنا أفجّر وأقطع رقاب اليهود“.

وكان حمّاد قد قال في ذات الخطاب، إن حركته ”جهزت مصنعًا للأحزمة الناسفة“، وهدد إسرائيل بأنها إن لم ترفع الحصار عن القطاع، فإن حركته ستوزع هذه الأحزمة على المتظاهرين، وستدفعهم لاختراق السياج الحدودي.