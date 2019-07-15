قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة شمالي بغداد‎ العراقية

سقط عدد من القتلى والجرحى، ظهر اليوم الإثنين، بانفجار دراجة مفخخة ”ستوتة“ في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”دراجة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة سبع البور، شمالي العاصة بغداد؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين، كحصيلة أولية“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”القوات الأمنية العراقية، طوقت مكان الحادث، وشنت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة؛ للبحث عن الجهات التي قامت بوضع الدراجة المفخخة، فقد تم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة، وفق المصدر الأمني“.

وبحسب مراقبين، فإن إعلان العراق هزيمة تنظيم داعش، في كانون الأول/ديسمبر 2017، لا يعني نهاية الإرهاب في البلاد، مع وجود خلايا التنظيم النائمة، التي لا تزال قادرة على شنّ هجمات على المناطق العراقية.