إسرائيل تنصب منظومة رادار جديدة على حدود غزة (صور)

نصبت إسرائيل نظام رادار متعدد المهام من صنع شركة ”“Elta التابعة لصناعات الطيران الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وأفاد تقرير لموقع ”نتزيف“ العبري اليوم الاثنين، بأن النظام قادر على اكتشاف وتحديد مواقع الصواريخ أو قذائف المدفعية أو قذائف الهاون التي يتم إطلاقها في الساحة، والتحذير من الأنظمة الخاصة المصممة لمنع مثل هذه الحالات.

وبين التقرير أن بإمكان النظام تحديد مصادر إطلاق النار بدقة وتحديد موقع الأهداف الجوية القريبة.

وذكر أن إسرائيل قررت تركيب النظام لمنع ظاهرة تسلل الشباب من قطاع غزة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتتواجد بها المستوطنات خشية تنفيذ عمليات مسلحة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تتابع بحذر انتقال منظومة الطائرات المسيرة دون طيار من إيران إلى حركتي ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ في قطاع غزة والتي يمكن استخدامها في مهاجمة أهداف إستراتيجية في إسرائيل وإلحاق أضرار جسيمة بها.