وزير الكهرباء العراقي ينفي استقالته.. ويؤكد: صفحتي على ”فيس بوك“ تعرضت للقرصنة

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، يوم الأحد، تعرض صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ إلى القرصنة، فيما أعلن ”الهاكرز“ استقالة الوزير.

وقال الخطيب في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية، وخبر الاستقالة غير صحيح“.

تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية وخبر استقالتي غير صحيح. — Luay al-Khatteeb لؤي الخطيب (@AL_Khatteeb) July 14, 2019

يأتي ذلك بعد دقائق على قرصنة الصفحة وإعلان استقالة الوزير في تدوينة جاء فيها: ”أضع استقالتي من منصب وزير الكهرباء أمام رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي، وسبب الاستقالة هو عدم قدرتي على توفير الكهرباء لشعبنا العراقي الصابر“.

والخطيب من وزراء الحكومة العراقية التكنوقراط، لكنه مدعوم من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.

ويعاني العراق نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة، منذ احتلال البلاد عام 2003، فيما تم إنفاق نحو 40 مليار دولار على هذا القطاع خلال السنوات الماضية دون إحداث تغيير.