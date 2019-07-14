مجددًا.. تأجيل لقاء ”العسكري“ السوداني و“قوى التغيير“ إلى الثلاثاء

قال مصدر مطلع من قوى إعلان ”الحرية والتغيير“ في السودان، اليوم الأحد، إن لقاء التفاوض الذي كان من المقرر عقده اليوم مع المجلس العسكري ”تأجل إلى، مساء الثلاثاء“.

وأوضح المصدر، أن“الإرجاء يأتي للمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلّمها لهم الوسيط، والتي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية“.

وتابع“كلفنا ممثلين من الحرية والتغير لإبلاغ الوسيط بطلبنا للتأجيل“.

ويوم السبت، قالت قوى الحرية والتغيير، إن ”لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق، وإنها تُخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير“.

وأكدت أنها“عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لمناقشة النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية، وفقًا لإعلان الحرية والتغيير“، دون تحديد سقف زمني لذلك.

وأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، أمس السبت، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى“إعلان الحرية والتغيير“ إلى اليوم الأحد.

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات، إن“المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور“، دون تفاصيل، أو تقديم إجابات عن أسئلة الصحفيين.