”العسكري السوداني“ ينفي تأجيل اجتماع السبت مع ”قوى التغيير“

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صحة الأنباء عن تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ قائدة الحراك الشعبي.

وقال المجلس في تعميم صحفي، إن ”اجتماع السبت مع قوى التغيير سيعقد في تمام الساعة الثامنة مساء في فندق كورنثيا في العاصمة الخرطوم“.

وأوضح، أن ”الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقًا لما حددته الوساطة الأفريقية الإثيوبية“، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعًا على ”اتفاق الخرطوم“، داعيًا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور الاجتماع.

وكان مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير، قد قال في وقت سابق اليوم، إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت مع المجلس العسكري للمصادقة على ”اتفاق الخرطوم“ تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأضاف المصدر أن ”التأجيل جاء لمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير، نظرًا لتضمن الوثيقتين المقدمتين إلينا (الإعلان السياسي والدستوري) نقاطًا لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها“.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ”اتفاقًا كاملًا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية“.

وكشف أن ”المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضًا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري“.