فتح: مصر سلمت الرئيس عباس رد حماس بشأن ملف المصالحة

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان، عن فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اليوم السبت، بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع في مدينة رام الله.

وقال رضوان لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”الرئيس عباس تسلم من الوفد الأمني المصري، رد حركة حماس المتعلق بملف المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق القاهرة 2017“.

وأوضح، أنّ ”الوفد الأمني المصري ناقش مع الرئيس عباس رد حركة حماس، وآخر مستجدات التهدئة في قطاع غزة“، مشيرًا إلى أنّ ”تطورات إيجابية سيشهدها ملف المصالحة في المرحلة المقبلة“.

وأشار إلى أنّ ”رد حركة حماس جاء على الرسالة التي حملها الوفد الأمني المصري من الرئيس عباس“، ذاكرًا أنّ ”أبو مازن أبلغ المصريين أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح على استعداده لتطبيق اتفاق القاهرة 2017، من النقطة التي توقف عندها“.

ولفت رضوان إلى أنّ ”عباس طالب بالتزام حماس رسميًا بتطبيق الاتفاق وتعهد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية بذلك“، مبينًا أنّ ”المصريين يحملون ردًا شاملًا حول الملف“.

وأوضح القيادي الفتحاوي، أنّ ”الرئيس عباس أكد استعداده لإعطاء تعليماته للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد إشتية، للذهاب إلى قطاع غزة فورًا ومباشرة مهامها في حال وافقت حماس على تنفيذ الاتفاق وتمكين الحكومة“.

واستطرد: ”يبدأ الاتفاق من النقطة التي توقف عندها عبر تسليم المعابر والجباية الداخلية والخارجية، خاصة أن ذلك وافقت عليه حركة حماس ووقعت عليه في القاهرة“.

يذكر أن الوفد الأمني المصري، غادر قطاع غزة، اليوم السبت، متوجهًا إلى رام الله، وذلك بعد لقائه قيادة حماس والفصائل الفلسطينية، حيث بحث ملفي التهدئة والمصالحة.

كما عقد الوفد الأمني المصري بعد ذلك اجتماعًا مع وفد حركة فتح، حيث استعرض نتائج اجتماعاته في قطاع غزة مع قادة حركة حماس، حول الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام والمصالحة وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.