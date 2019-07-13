السودان.. تأجيل لقاء ”العسكري“ و“التغيير“

قال مصدر مطلع في قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ قائدة الحراك الشعبي في السودان، إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت، بينهم والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على ”اتفاق الخرطوم“، تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وبحسب وكالة الأناضول، وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: ”التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير“.

وتابع: ”قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاطًا لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها“.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ”اتفاقًا كاملًا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية“.

وكشف أن ”المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضًا على الاجتماع يوم السبت، للدراسة والمصادقة على الإعلان الدستوري“.