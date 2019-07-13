البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح السبت، صيادين فلسطينيين اثنين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في القطاع، إن ”قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها بكثافة صوب قوارب للصيد خلال عملها على بعد 6 أميال بحرية قبالة شاطئ مدينة رفح، جنوبي القطاع“.

وأشار عياش إلى أن ”قوات البحرية اعتقلت الصيادين محمد إسماعيل البردويل، وأحمد وائل البردويل، وصادرت قاربهما ومعدات الصيد“.

ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول حادثة الاعتقال.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب بـ 15 ميلًا بحريًا.