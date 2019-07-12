نصر الله: واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، إن واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع الجماعة المدعومة من إيران رغم تكثيف العقوبات على مسؤوليها.

وأكد نصر الله في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله دون الخوض في تفاصيل ”الآن تفرض علينا عقوبات.. هل تعرف أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء… هذا الأمريكاني البرجماتي“.

وأوضح الزعيم الشيعي، أن إسرائيل لن تكون ”محيّدة“ في حال اندلاع حرب أمريكية ضد إيران، داعمته الرئيسية.

وسأل نصرالله عبر قناة المنار التابعة لحزبه ”إذا حصلت حرب على إيران، من قال إنه سيتم تحييد إسرائيل؟“.

وقال إن ”أول من سيقصف إسرائيل هي إيران“، معتبراً أنه ”عندما يفهم الأمريكي أن هذه الحرب يمكن أن تطيح وتزيل إسرائيل فسيعيد النظر“.