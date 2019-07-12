إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة، دون الحديث عن سقوط مصابين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنّه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية“.

من جهته، ذكر موقع ”حدشوت 24“ العبري، إنّ ”صاروخًا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة من المجلس الإقليمي أشكول“.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ ”صافرات الإنذار دوّت في مناطق صوفا ونيرعام، وعدد من المناطق المحيطة في قطاع غزة“.

ويأتي إطلاق الصاروخ في أعقاب توتر أمني شهده قطاع غزة، أمس الخميس، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي، النار على أحد عناصر القسام ما أدى لاستشهاده، فيما توعدت الحركة بالرد.