حسن نصر الله: حزب الله قلص قواته في سوريا

أفاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن حزبه قلص قواته في سوريا بعدما خفت حدة القتال على الرغم من أنه لا يزال لديه مقاتلون في جميع أنحاء البلاد.

وقال نصر الله في مقابلة مع تلفزيون المنار التابعة لحزب الله: ”ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل، ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها“.

وأضاف: ”ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا، لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي“.

وساعدت الجماعة الشيعية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران جيش الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.