انفجار ضخم داخل فندق في مدينة كيسمايو الصومالية ‎

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قال ضابط بالشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، إن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريًا نفذه. وقال الرائد محمد عبدي لرويترز من كيسمايو: ”وقع انفجار في فندق..…