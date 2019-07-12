قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، من قواته ورفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وفي مناطق غلاف القطاع، تحسبًا لتصعيد محتمل مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، بعد قتله أحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، مساء يوم أمس الخميس.

وقال موقع ”واللا“ الإسرائيلي، إن فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، رفعت حالة التأهب على حدود قطاع غزة، تحسبًا لرد عسكري من حماس.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أغلق جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى الجدار الحدودي مع غزة، فيما تقوم الشرطة العسكرية بحماية أماكن الاحتكاك مع المتظاهرين على حدود غزة.

وفي السياق نفسه، قالت قناة ”كان“ الإسرائيلية، إنه بعد تقييم للوضع في فرقة غزة، سيتم تعزيز نظام القبة الحديدية في الجنوب، حيث يتوقع أن ترد حماس الليلة على حادث أمس.

واستشهد أحد عناصر ”القسام“ يوم أمس الخميس، بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار صوبه في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، في وقت توعد فيه القسام بالرد على هذه العملية.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانًا حول الحادثة؛ أكد فيه أن ما حدث على حدود قطاع غزة كان ”سوء فهم“ من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته أوساط إسرائيلية بأنه اعتذار مبطن من إسرائيل لحماس.

وبدأ مئات الفلسطينيين بالتوافد إلى حدود قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66، من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.