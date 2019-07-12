غوتيريش: يجب محاسبة كل من ينتهك القانون الإنساني في سوريا

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس بـ“شدة“، الغارات الجوية التي ”تستهدف مدنيين في شمال غرب سوريا“ والتي طالت خصوصًا ”منشآت طبية وعاملين طبيين“.

وقال غوتيريش في بيان إن ”العديد من تلك المنشآت تعرض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى في معرة النعمان هو أحد أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة وكان تم إعطاء احداثياته إلى الأطراف المتحاربة“.

وشكلت الضربات الجوية التي يُتَهَم النظام السوري وحليفته روسيا بشنها، موضوع بحث خلال جلسات عدة عقدها مجلس الأمن الدولي خلال الأشهر المنصرمة. وألحقت تلك الضربات أضرارًا بالمنشآت الطبية، وهي لم تتوقف على الرغم من الضغط الذي مورس على روسيا من جانب شركائها بالأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش على ضرورة ”حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية“، مؤكدًا أن من ”يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب“.

وقتل أكثر من 100 في صفوف قوات النظام والفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في اشتباكات عنيفة منذ مساء الأربعاء بين الطرفين في شمال غرب سوريا، تزامناً مع مقتل 8 مدنيين على الأقل الخميس جراء القصف.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تديرها هيئة تحرير الشام وتؤوي نحو 3 ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.