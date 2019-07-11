العراق.. فتح تحقيق في اعتداء مسلحين على رئيس الوقف الشيعي‎

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم الخميس، بفتح تحقيق فوري في حادثة اقتحام مسلحين لمبنى تابع لديوان الوقف الشيعي، والاعتداء بالضرب على رئيس الديوان (بدرجة وزير).

ويوم الأربعاء، قال ديوان الوقف الشيعي، في بيان، إن رئيسه علاء الموسوي وعددًا من مدراء الديوان تعرضوا لاعتداء بالضرب من مسلحين ملثمين في دار الضيافة ببغداد.

وأفاد بيان الديوان بأن المجموعة المسلحة صادرت أسلحة من عناصر الأمن المكلفين بحماية الدار ورئيس الديوان، دون تفاصيل.

ويوم الخميس، قال مكتب عبدالمهدي في بيان: إن عبدالمهدي أكد أن الأجهزة الأمنية ”تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين“.

واستنكر رئيس الوزراء ”الاعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد“.

ووفق البيان، أمر عبدالمهدي بـ“فتح تحقيق فوري“، ودعا ”جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى دعم الإجراءات الأمنية الهادفة إلى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفًا واحدًا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها“.

وقال عبدالمهدي: “ التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه“.