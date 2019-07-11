التقى البرهان.. مبعوث أوروبي: ”اتفاق الخرطوم“ خطوة نحو الديمقراطية والحرية‎

قال وزير خارجية فنلندا، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان، بيكا هافستو، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، يشكل خطوة مهمة لتحقيق الديمقراطية، والعدالة، والحرية.

وجاء ذلك لدى لقائه، رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، بحسب ما أوردته الوكالة السودانية الرسمية.

وأضاف هافستو، أن ”السودان أمامه الآن فرصة كبيرة لتحسين الكثير من أوضاعه“.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والسودان، سيشرعان في العمل معًا لتطوير التعاون المشترك بينهما خلال الفترة المقبلة.

ونوَّه إلى أن لقاءاته برئيس المجلس العسكري، كانت بنَّاءة ومثمرة.

وتابع:“جئت إلى السودان خلال هذه الزيارة مبعوثًا من رئاسة الاتحاد الأوروبي“.

وقدم رئيس المجلس العسكري، للمبعوث الأوروبي شرحًا شاملًا، لمجمل تطورات الأوضاع في البلاد في ظل الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

وأعلن المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا، والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية إلى مدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين، و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوًا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرًا على أن يحلَّ مكانه لاحقًا أحد المدنيين لمدة 18 شهرًا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضًا على تشكيل ”حكومة مدنية سُميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء“، وعلى“إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة“.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.