عقب التوتر في غزة.. الوفد الأمني المصري يزور إسرائيل و رام الله

وصل الوفد الأمني المصري، اليوم الخميس، إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لبحث ملفات التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، والمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقالت قناة ”كان“ العبرية: إن“وفدًا من المخابرات المصرية وصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول استقرار الهدوء في الجنوب، كما سيجري الوفد محادثات في إسرائيل ورام الله“.

وأضافت القناة أن الوفد يرأسه نائب رئيس المخابرات المصرية، أيمن بديع، ويرافقه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق.

وفي سياق متصل، قالت قناة ”الغد“ الفلسطينية، إن الوفد أنهى لقاءً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وأضافت القناة، أن الوفد الأمني المصري بحث مع الرئيس عباس موضوع المصالحة الفلسطينية و التهدئة في غزة، وسيتوجّه إلى قطاع غزة، مساء اليوم، لبحث ملف التهدئة.

وعاد التوتر من جديد إلى قطاع غزة، صباح اليوم، بعد قتل الجيش الإسرائيلي لأحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في قطاع غزة، وهو ما توعدت الحركة بالرد عليه.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن“الاحتلال تعمّد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونحن نجري فحصًا وتقييمًا لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام، وسيتحمّل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي“.