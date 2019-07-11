بعد استشهاد عنصر من القسام.. فصائل فلسطينية تهدد إسرائيل برد عنيف

حذرت الأجنحة المسلحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إسرائيل من رد قوي وعنيف بعد استهداف عناصر من الحركتين على حدود قطاع غزة خلال أداء مهام ”الرباط“ والمراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الشاب محمود أحمد صبري الأدهم استشهد متأثراً بإصابته نتيجة قصف الاحتلال نقطة للضبط الميداني التابع لكتائب القسام صباح اليوم.

كتائب القسام: الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي. pic.twitter.com/HDrdRa58MP — Quds TV – قناة القدس (@QdsTvSat) July 11, 2019

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها أن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهديها أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور وأنها تجري فحصاً وتقييماً للجريمة وأنها لن ”تمر مرور الكرام“ وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي.

وقالت مصادر إسرائيلية، اليوم، إن ”حماس تخلي مراصدها على الحدود وكذلك قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي تنسحب من المكان، خوفًا من الرد على استشهاد أحد عناصر الضبط الميداني التابع للقسام“.

وبشكل مفاجئ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس نيران أسلحتها تجاه مجموعة من عناصر ما يسمى ”الضبط الميداني“ لفصائل المقاومة شمال شرق بيت حانون، ما أدى لإصابة الأدهم الذي أعلن عن استشهاده لاحقاً.