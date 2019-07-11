جنوب أفريقيا تعفي 3 دول عربية من التأشيرة المسبقة

أعلنت دولة جنوب أفريقيا، الخميس، إعفاء مواطني 7 دول، بينها 3 دول عربية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن الخطوة ستدخل حيز التطبيق نوفمبر/كانون الثاني المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت إحصاءات رسمية أن عدد السياح من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11 % بين عامي 2017 و 2018. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في عام 2019.، بحسب صحيفة ”The South African“.

وتشمل قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول المسبقة قطر، الإمارات، السعودية، إلى جانب نيوزيلندا، كوبا، غانا، وساو تومي وبرينسيبي.

وقال وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدي، إن الهدف من الخطوة دعم ازدهار السياحة في البلاد ، باعتباره قطاعًا هامًا لخلق فرص العمل، وفق نفس المصدر.

وأعرب عن أمله أن تسهم تلك التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، ونمو هذا القطاع في البلاد.

ونوه بأنه من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أعفت البلاد 75 دولة، من تأشيرة الدخول المسبقة.