الصومال يعدم 3 من حركة ”الشباب“ بعد إدانتهم بالهجوم على فندق عام 2017

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن مقديشو أعدمت، اليوم الأربعاء، 3 من أعضاء حركة الشباب الإسلامية رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالمشاركة بتفجير فندق في مقديشو مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا في عام 2017.

وأضافت الوكالة على موقعها الإلكتروني، أن ”الثلاثة اتهموا بالانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة ضد كيان الجمهورية، وبالضلوع في الهجوم الدامي الذي أسفر عن مصرع 18 شخصًا، وإصابة 47 آخرين“.

وطُردت حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، من العاصمة مقديشو في عام 2011 وبعد ذلك من معظم معاقلها الأخرى.

لكن الحركة لا تزال تشكل تهديدًا؛ إذ إن أعضاءها ما زالوا ينفذون تفجيرات في الصومال وفي كينيا المجاورة التي تشكل قواتها جزءًا من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.