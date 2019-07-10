قيادي بارز في حماس: جهود تبذل لعودة العلاقة مع سوريا

أكد قيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء، أن جهودًا تبذل من أجل عودة العلاقة مع دمشق، عقب تدهور علاقة الحركة بنظام الرئيس بشار الأسد، عقب اندلاع الثورة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمود الزهار، إن ”هناك جهودًا تبذل لإعادة العلاقة بين حماس وسوريا، لكن هناك أناسًا مجروحين من الموقف وما آلت إليه العلاقة“، في إشارة إلى إعلان سوريا أكثر من مرة رفضها إعادة العلاقة مع حماس.

وأضاف الزهار، في تصريحات لموقع ”النهضة نيوز“ اللبناني، أن ”من مصلحة المقاومة أن تكون هناك علاقات جيدة مع جميع الدول التي تعادي إسرائيل، ولديها موقف واضح وصريح من الاحتلال مثل سوريا وإيران ولبنان“.

وتابع الزهار أن ”الرئيس السوري بشار الأسد وقبل الأزمة فتح لنا كل الدنيا، وفجأة انهارت العلاقة على خلفية الأزمة السورية، وأعتقد أنه كان الأولى أن لا نتركه وأن لا ندخل معه أو ضده في مجريات الأزمة“.

وأعادت حسابات رسمية تابعة للدولة السورية، الشهر الماضي، نشر تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد، تتحدث عن أن حركة حماس فضلت البقاء في محور جماعة ”الإخوان المسلمين“ على أن تكون حركة فلسطينية وطنية.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، اتخذت الحركة موقفًا مناصرًا لمواقف جماعة الإخوان، ما دفع سوريا لإغلاق مكاتب الحركة في دمشق وطرد حركة حماس من سوريا.