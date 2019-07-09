الغارديان: بريطانيا وفرنسا تعتزمان إرسال قوات إضافية إلى سوريا

ذكرت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لسد الفراغ بسبب أي انسحاب أمريكي محتمل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، استنادًا إلى مصادر في الإدارة الأمريكية، أن هذه الخطوة تأتي لسد أي فراغ قد ينتج نتيجة خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد قواته في سوريا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن البلدين سيزيدان عدد وحداتهما العسكرية (قوات النخبة) في سوريا بنسبة 10 إلى 15 في المئة، بهدف محاربة تنظيم داعش.

وحتى الساعة 21.20 تغ، لم يصدر تعقيب من باريس أو لندن حول ما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وترفض كل من فرنسا وبريطانيا حاليًا الكشف عن عدد قواتهما في سوريا.

وفي الوقت الذي رفضت فيه ألمانيا إرسال قوات إلى سوريا، تدرس إيطاليا قرارًا حول إرسالها قوات عسكرية إلى المنطقة.