”حماس“ ترفض نقل رسائل من الأسرى الإسرائيليين لديها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة حماس رفضت الإفصاح عن معلومات بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بناء على طلب أوروبي.

وبحسب قناة ”I24NEWS“ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن ”حركة حماس رفضت طلبًا من جهات أوروبية، لنقل رسائل من مُحتجزين إسرائيليين لديها لأُسرهم في إسرائيل، لإظهار أنهم ما زالوا على قيد الحياة“.

وأضافت القناة، أن ”جهات أوروبية طالبت حماس بإرسال رسائل للمُحتجزين الإسرائيليين لديها، إلا أن الحركة قابلت الطلب بالرفض“.

وتعترف حركة حماس بأسر 4 إسرائيليين، بينهم الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، إلى جانب الإسرائيليين إفرا منغيستو وهشام أبوغنيمة.

وأعلنت حركة حماس في أكثر من مرة، أنها لن تقبل البدء في مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، قبل إفراج إسرائيل عن كافة الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة تبادل الأسرى الماضية مع إسرائيل عام 2011.