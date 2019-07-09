الحكومة الفلسطينية تعلن إرسال 5 شاحنات طبية إلى غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عزمها إرسال 5 شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، لدعم القطاع الصحي والمستشفيات التي تعاني أزمة خانقة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال لقاء وفد من منظمة الصحة العالمية في رام الله: إن ”الحكومة الفلسطينية تجدد التأكيد على التزامها بضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خاصة في قطاع غزة“.

والتقى اشتية في مكتبه برام الله، الثلاثاء، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشوب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، لمتابعة المباحثات التي أجراها مع مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته التي أجراها مؤخرًا إلى جنيف.

وأشار اشتية إلى أنه ”سيتم خلال الأيام المقبلة تسيير 5 شاحنات من الأدوية والمستهلكات الطبية إلى غزة، بالإضافة إلى استمرار دعم مستشفيات القدس في ظل الحصار المالي الذي تواجهه وانخفاض المساعدات الخارجية.“

واطلع رئيس الحكومة على واقع عمل معهد الصحة العامة في فلسطين، والخدمات المقدمة للنهوض بقطاع الصحة.