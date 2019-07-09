قتلى وجرحى بانفجار مزدوج في محافظة صلاح الدين العراقية

انفجرت عبوتان مزدوجتان في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وصرح مصدر أمني عراقي بأن ”3 مواطنين قُتلوا، فيما أصيب 3 آخرون نتيجة عبوتين مزدوجتين انفجرتا بالتعاقب بعد زرعهما من قبل مسلحي تنظيم داعش بالقرب من مشروع ماء القرية في أيسر الشرقاط“، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، علي فاضل: إن ”الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادثة، لمعرفة كيف تمكن مسلحو داعش من نصب عبوات في وضح النهار، وقرب مشروع خدمي، يتواجد فيه موظفون ومواطنون“.

وبيّن فاضل في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا الحادث يجب أن لا يمر دون تحقيق مهني وعالي المستوى، لكشف خلايا داعش التي تتحرك بكل سهولة وتستهدف المواطنين بالعبوات، فهذا الأمر يهدد الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة“.

وتشهد محافظة صلاح الدين المحررة من تنظيم داعش استقرارًا أمنيًا نسبيًا، إلا أنها تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية.

وبحسب مراقبين، فإن إعلان العراق هزيمة تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017 لا يعني نهاية الإرهاب في البلاد مع وجود خلايا التنظيم النائمة، التي لا تزال قادرة على شنّ هجمات على المناطق العراقية.