قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو بالوفد المصري بشأن تفاهمات غزة

كشفت قناة I24NEWS الإسرائيلية، مساء الاثنين، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوفد الأمني المصري في تل أبيب بشأن تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو طالب الوفد الأمني المصري بمحاولة الضغط على حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بمقترحات التهدئة حتى وإن كانت غير مرضية في المرحلة الحالية.

وذكرت القناة :“ أن حركة حماس طالبت بإدخال 40 مليون دولار شهريًا إلى غزة، ودمج موظفيها ضمن المنحة القطرية الأمر الذي رفضته إسرائيل رفضًا قاطعًا“، مضيفة أن إسرائيل ترغب تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع بنى تحتية، وألا توزع للأسر الفقيرة كما كانت توزع بقيمة 100 دولار لكل أسرة.

وأوضحت القناة أن إسرائيل اشترطت ألا يحصل على المساعدات المالية عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة لمصابي مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وتابعت القناة :“ إسرائيل وافقت على تمويل قطر للمنطقة الصناعية في غزة، على أن تكون ضمن إشراف الأمم المتحدة، كما أن نتنياهو اشترط تطبيق الشروط الإسرائيلية المتمثلة بوقف إطلاق البالونات ووقف الأعمال على الحدود، وإطلاق القذائف الصاروخية“.