البرهان يطلع وفدًا من البرلمان العربي على تطورات الأوضاع في السودان‎

أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين، وفدًا من البرلمان العربي على تطورات الأوضاع في السودان، بعد التوصل إلى اتفاق بين المجلس و“قوى إعلان الحرية والتغيير“.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، مع وفد البرلمان العربي، بقيادة رئيسه مشعل بن فهم السلمي، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وقدم البرهان للوفد شرحًا لتطورات الأوضاع، خاصة عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، في 5 يوليو/ تموز الجاري، بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وقال السلمي، إن ”زيارة الوفد للخرطوم تأتي فى إطار تضامن ودعم البرلمان العربى للسودان ومباركة الاتفاق“.

وأعرب عن ”وقوف البرلمان العربى مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره“.

وتابع أن ”البرلمان العربى سيواصل مطالبته الإدارة الأمريكية والكونغرس برفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب“.

وأمس أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، أن رفع اسم السودان من تلك القائمة ”أصبح وشيكًا“.

وتضع واشنطن السودان في تلك القائمة، منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأوضح السلمي، أن وفد البرلمان العربى سيعقد، في الخرطوم، لقاءات مع كل من مبعوث الاتحاد الأفريقى والمبعوث الإثيوبى، وقوى التغيير، وقوى مدنية وسياسية أخرى.