هل تنجح تسوية برّي السياسية في تطويق أزمة ”قبر شمون“ بلبنان؟

عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، على رئيس الجمهورية ميشال عون، إمكانية رعاية ”تسوية سياسية“ تنهي تداعيات قضية ”قبرشمون“ التي سقط فيها قتلى وجرحى الأسبوع الماضي وأثارث توترًا هدد بفتنة طائفية.

وقالت المصاد ذات الصلة والمتابعة، إن مبادرة بري تشمل سحب المطالب المثيرة للجدل بإحالة إلى المجلس القضائي.

وتقترح التسوية السياسية معالجة أمنية وليس قضائية للحادث الذي أدى إلى مقتل حارسين شخصيين لأحد الوزراء وإصابة آخر بجروح خطيرة. ومثل هذه المعالجة ”السياسية ”مطلب له معارضون بين الفرقاء المحسوبين على عون وصهره وزير الخارجية باسيل، وهو ما يهدد المبادرة بالتعطيل.

وكان وزير الخارجية زار بلدة ”قبرشمون – عاليه“ في جبل لبنان حيث أغلق أنصار الحزب الاشتراكي (حزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) الطرق لمنع باسيل من التجول في المنطقة.

وقد اندلع اشتباك مسلح بين موكب وزير شؤون اللاجئين، حليف باسيل والأشخاص الذين كانوا يغلقون الطريق لمنع باسيل من المرور فقتل حارسان وأصيب شخص بجروح خطيرة.