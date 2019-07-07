وزير الدفاع العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد أي دولة

جدد وزير الدفاع العراقي الجديد، نجاح الشمري، اليوم الأحد، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، جيم جيفري، التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن ”الشمري استقبل اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، جيم جيفري، والوفد المرافق له“، فيما أكد جيفري أن الولايات المتحدة، ”تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه“.

وشدد وزير الدفاع العراقي، على أن ”العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة، ولن يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف الموجودين في المنطقة“.

وتكاد تتفق الأغلبية الساحقة من مراقبي الشأن العراقي، على أن نشوب أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران، سيكون الخاسر الأكبر فيها العراق وشعبه؛ نظرًا لتداخل علاقات العراق الدبلوماسية ومصالحه مع الطرفين، وكذلك وجود أكثر من 5 آلاف عسكري أمريكي على أراضيه، إلى جانب وجود ميليشيات عراقية طائفية تابعة لإيران تمويلًا وتسليحًا.