اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات في طرابلس

قال مصدر عسكري ليبي إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم في إطار تحرك لقوات الجيش بمحاور القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بعد تعزيز قوات الجيش بكتائب متخصصة في حرب المدن، بحسب بيانات عسكرية للجيش الليبي.

ووفقا للمسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، ”دارت اشتباكات بالأحياء البرية ومحاولة الحشد المليشياوي التقدم والقوات المسلحة في الموعد“.

وأوضح أن ”الاشتباكات بين وحدات اللواء 73 مشاة والحشد المليشياوي ما زالت قائمة منذ ساعات الفجر الأولى“.

اشتباكات بالأحياء البرية ومحاولة للحشد المليشياوي التقدم والقوات المسلحة فالموعد.الإشتباكات بين وحدات اللواء 73 مشاة… تم النشر بواسطة ‏المنذر الخرطوش‏ في الأحد، ٧ يوليو ٢٠١٩

يذكر أن محاور القتال شهدت معارك ضارية منذ بداية الأسبوع الماضي. وكثف الجيش الليبي غارات الطيران خصوصا الليلي حيث قصف ليلة أمس تجمعين كبيرين للميليشيات في منطقتي جندوبة وأبي زيان في ضواحي غريان، ما أسفر بحسب بيانات عسكرية عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.