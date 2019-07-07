الأسد يستقبل بن علوي في دمشق

قام وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، بزيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد.

ذكرت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة بتويتر، أن الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل الوزير يوسف بن علوي، الذي يزور دمشق حاليًا.

وجاء في تغريدة الخارجية العمانية، أن الوزير بن علوي ”نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وفي تغريدة أخرى، ذكرت الخارجية العمانية أن الوزير بن علوي، قد أجرى جلسة مباحثات رسمية في دمشق، اليوم، بين السلطنة والجمهورية العربية السورية، حيث ترأس الجانب العماني الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية.

وكان بن علوي زار دمشق في العام 2015.

وترى عمان أن دورها هو توفيق الأوضاع في إقليم مضطرب، ولها تاريخ من العلاقات مع إيران، حليفة سوريا الوثيقة.