إمعانًا في تهويدها.. إسرائيل تشق طرقًا استيطانية جديدة في الأغوار

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة القريبة من مستوطنة ”مسكيوت“ في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال الإسرائيلي باشرت بشق الطرق مع تواجد لعدد من المستوطنين في المنطقة.

وتتعرض الأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لسياسة تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل منها.

في السياق ذاته، قالت الكاتبة سهير جرادات، السبت، في مقال لها بعنوان ”تهويد الأغوار“: ”سعى مشروع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ بمباركة وتأييد أمريكي إلى إفقارنا كدولة وشعب، وعزل المنطقة الحدودية مع الأردن تمهيدًا لضمها، وصولًا إلى غايته بتهويد الأغوار، بتطبيق إجراءات جديدة فيها، وطرح مشروع قانون خاص لضمها إلى إسرائيل؛ ما يمهد لتغيير خريطة الحدود التي تحاول إسرائيل رسمها لنفسها، وبالتالي تُحدث تأثيرًا في دول الجوار، ومستقبل المنطقة“.

وأضافت جرادات، أن ”هذا ما تم الإعلان عنه خلال ورشة المنامة الخاصة بالشق الاقتصادي من ”صفقة القرن“ ، والتي تتضمن اقتراحًا بشأن غور الأردن، إذ ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة تصريحات له، عزمه إحياء مشروع قديم يُمكّن إسرائيل من ضم غور الأردن الواقع على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ويبلغ أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية، وتطمع إسرائيل التي تعد الغور لا يوفر عمقًا إستراتيجيًّا لها إلى القضاء على أي تواصل على الأرض بين أجزائها مع محيطها الجغرافي والبشري، لضمان أمن ”إسرائيل“.

وأردفت الكاتبة أنه ”بعد أن منح البيت الأبيض دولة الاحتلال الإسرائيلي حق توسيع أراضيها، بتوقيع ترامب على مرسوم يمنح سيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية، يكون تحقق لها إغلاق وادي الأردن بالكامل علينا، وعزلنا تمامًا عن الضفة الغربية، بالتالي ضمان السيطرة على الحدود والتحكم بالمشاريع التي يتم تنفيذها في الأردن من شق طرق ومد سكك حديد وتمديد أنابيب الغاز الإسرائيلي المقبل إلينا بموجب اتفاقية الغاز، وتجهيز مشاريع في منطقة صناعية مشتركة في وادي الأردن بين البلدين لصالح دولتهم المزعومة ”.